A costa de Portugal continental vai enfrentar mar agitado esta sexta-feira e ao longo do fim de semana, levando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir vários avisos meteorológicos. Todos os distritos estão sob aviso amarelo até às 21h00 de hoje, devido ao estado do mar.

Para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, o IPMA agrava o risco no sábado, com aviso laranja entre as 12h00 e as 18h00, passando depois a amarelo até às 06h00 de domingo.

Nos distritos de Faro, Setúbal e Beja, a ondulação mantém o aviso amarelo até às 18h00 desta sexta-feira e volta a justificá-lo no sábado, entre as 12h00 e as 03h00 de domingo.

O aviso laranja corresponde a uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”, enquanto o amarelo indica risco para atividades dependentes das condições do tempo.

O estado do mar levou ainda ao fecho das barras marítimas de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira. As barras de Aveiro, Viana do Castelo e Figueira da Foz permanecem condicionadas, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

Para a costa ocidental, o IPMA prevê ondas de noroeste entre 4 e 4,5 metros, diminuindo para 3,5 a 4 metros a sul do cabo Raso no final da tarde. Na costa sul, estão previstas ondas de sudoeste com cerca de 1 metro.