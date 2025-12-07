Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa para este domingo um cenário dominado por céu muito nublado e períodos de chuva fraca, sobretudo nas regiões Norte e Centro. No Sul, a precipitação deverá ser menos frequente, embora a nebulosidade continue a predominar ao longo do dia.
A manhã começa com neblina ou nevoeiro em várias zonas do país, fenómeno que poderá repetir-se no final do dia, principalmente no Sul. O vento soprará geralmente fraco a moderado a partir do quadrante sul, podendo intensificar-se até 40 km/h nas terras altas do Norte e Centro e na faixa costeira situada a norte da foz do Douro. Já a temperatura mínima regista uma ligeira descida, mais evidente no interior.
Na Grande Lisboa, o céu mantém-se muito nublado, mas com possibilidade de abertas durante a tarde. A chuva fraca é mais provável entre o final da manhã e meados da tarde. O vento deverá variar entre fraco e moderado, e a formação de nevoeiro poderá ocorrer nas primeiras horas do dia e ao anoitecer, sobretudo nas proximidades do Tejo.
Na Grande Porto, a nebulosidade será persistente e acompanhada por períodos de chuva fraca. O vento soprará do quadrante sul, com intensidade entre fraca e moderada, podendo atingir 30 km/h.
A costa ocidental contará com forte agitação marítima, com ondas de noroeste que podem atingir entre 4 e 5 metros, reduzindo gradualmente para valores entre 2,5 e 3,5 metros ao longo da manhã.
O arquipélago da Madeira terá um domingo marcado por céu muito nublado e aguaceiros fracos e dispersos, mais prováveis nas zonas montanhosas. O vento será fraco a moderado, até 25 km/h, predominando de sul.
Nos Açores, prevê-se um domingo com céu muito nublado e chuva a intensificar-se ao longo do dia nos três grupos. O vento rodará para sudoeste e poderá tornar-se muito fresco, com rajadas até 70 km/h. A agitação marítima será significativa, com ondulação que pode atingir entre 5 e 7 metros conforme o grupo. As temperaturas mínimas e máximas variam entre 14 ºC e 19 ºC, consoante as ilhas.
