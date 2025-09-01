Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A jovem de 19 anos foi recebida pelo coronel Luis Felipe González Asenjo e acompanhada por instrutores que a guiarão ao longo do ano letivo. O uniforme de voo, personalizado com o nome “Borbón Ortiz” e os emblemas da Academia, marcou o momento mais aguardado da visita, recordando também o caminho já trilhado pelo rei Felipe VI e pelo rei Juan Carlos.

O programa é exigente: aulas teóricas, treino em simuladores e prática em aeronaves Pilatus PC-21, consideradas fundamentais para a formação de pilotos militares. A rotina começa cedo, às 6h30, e prolonga-se até ao toque de recolher, às 22h15, sem privilégios especiais, apesar do título que carrega.

Um dos grandes desafios que Leonor terá pela frente será a “suelta”, o primeiro voo a solo, momento de afirmação para qualquer cadete. Esse será também um passo decisivo na preparação da futura comandante suprema das Forças Armadas espanholas.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A presença da princesa em San Javier não passa despercebida: em 2014, quando tinha apenas oito anos, visitou a base para assistir à cerimónia de graduação do pai. Onze anos depois, veste o fato de piloto e assume o protagonismo.