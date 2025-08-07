Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão foi anunciada pelos ministros da Presidência e da Administração Interna, após a reunião do Conselho de Ministros, durante a conferência de imprensa.

“Decidimos renovar a Situação de Alerta até 13 de agosto”, declarou a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, acrescentando que vigorará nos mesmos termos da declaração que entrou em vigor no passado sábado e que terminaria esta quinta-feira.

A ministra esclareceu que a decisão foi tomada porque “a vigência da situação de alerta contribuiu para uma redução do número de ignições” e porque se “prevê, mais uma vez, um agravamento das situações climatéricas para os próximos dias”.

O que é proibido?

Acesso e circulação proibidos em zonas florestais definidas nos planos municipais;

Proibidas queimadas e queimas de sobrantes agrícolas (mesmo as já autorizadas);

Interditos trabalhos com máquinas nos espaços florestais e rurais (ex: motorroçadoras, corta-matos);

Fogo de artifício proibido, independentemente do tipo ou da licença.

Quais as exceções?

Algumas atividades só são permitidas se forem essenciais e feitas com precauções: