A decisão foi anunciada pelos ministros da Presidência e da Administração Interna, após a reunião do Conselho de Ministros, durante a conferência de imprensa.
“Decidimos renovar a Situação de Alerta até 13 de agosto”, declarou a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, acrescentando que vigorará nos mesmos termos da declaração que entrou em vigor no passado sábado e que terminaria esta quinta-feira.
A ministra esclareceu que a decisão foi tomada porque “a vigência da situação de alerta contribuiu para uma redução do número de ignições” e porque se “prevê, mais uma vez, um agravamento das situações climatéricas para os próximos dias”.
O que é proibido?
- Acesso e circulação proibidos em zonas florestais definidas nos planos municipais;
- Proibidas queimadas e queimas de sobrantes agrícolas (mesmo as já autorizadas);
- Interditos trabalhos com máquinas nos espaços florestais e rurais (ex: motorroçadoras, corta-matos);
- Fogo de artifício proibido, independentemente do tipo ou da licença.
Quais as exceções?
Algumas atividades só são permitidas se forem essenciais e feitas com precauções:
- Alimentação e tratamento de animais;
- Colheitas, podas e regas em zonas agrícolas sem risco;
- Extração manual de cortiça ou mel (sem fumos ou calor);
- Colheitas com máquinas e trabalhos florestais entre o pôr do sol e as 11h, desde que haja aviso prévio à Proteção Civil.
