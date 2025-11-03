Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os últimos votos vinham de cerca de 90 mil neerlandeses expatriados, cujos boletins enviados por correspondência foram contados em Haia. Estes neerlandeses, que vivem no estrangeiro, votaram mais no D66 (18,47%) do que no PVV (8,57%). O Conselho Eleitoral neerlandês anunciará oficialmente os resultados na sexta-feira.

Wilders acusou Jetten de arrogância por ter reivindicado a vitória antes do anúncio oficial, e divulgou acusações infundadas de irregularidades eleitorais. O Conselho Eleitoral esclarecerá, também na sexta-feira, se esse tipo de problemas ocorreu durante a votação de quarta-feira passada.

Rob Jetten, de 38 anos, está a caminho de se tornar o mais jovem e o primeiro primeiro-ministro assumidamente gay daquele país.

No entanto, deverá enfrentar primeiro a difícil tarefa de formar uma coligação. A fragmentação da política neerlandesa significa que nenhum partido obteve assentos suficientes no parlamento, que lhe permita ter 150 lugares para formar uma maioria absoluta.

A opção mais viável, e que Jetten prefere, é uma coligação com o CDA (18 assentos, centro-direita), a aliança de esquerda Verdes/Partido Trabalhista (20 assentos) e os liberais do VVD (22 assentos).

Esta coligação teria 86 assentos, ou seja, uma maioria sólida, mas permanecem dúvidas quanto à capacidade do VVD e dos Verdes/Trabalhistas de trabalharem juntos. Jetten nomeará na terça-feira um "batedor" encarregado de determinar os partidos que estão prontos para colaborar.

Até à formação de uma nova coligação, o governo demissionário de Dick Schoof continua a gerir os assuntos correntes. Assim, Schoof prepara-se para permanecer primeiro-Ministro pelo menos até ao Natal.

