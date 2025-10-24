Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Prestação Social para a Inclusão (PSI) é um apoio mensal para pessoas com deficiência e grau de incapacidade igual ou superior a 60%, que visa promover a autonomia e inclusão social. É composta por uma componente base, para encargos gerais, e um complemento, para combater a pobreza.

O valor do complemento é calculado com base na diferença entre o valor de referência e os rendimentos do agregado familiar. Em 2025, o valor de referência anual da Componente Base é de 3.894,63 euros, e o do Complemento é de 6.779,81 euros.

A secretária de Estado Susana Filipa Lima falava numa audição parlamentar sobre a proposta de Orçamento do Estado do Governo para 2026, na qual esteve a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a respetiva equipa ministerial.

A proposta de OE2026 vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 27 de novembro, após o processo de debate na especialidade.