Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

André Ventura, candidato presidencial, acusou o seu adversário, António José Seguro, de ter “medo do escrutínio”, por apenas ter aceitado um debate televisivo antes das eleições de 8 de fevereiro.

Na Suíça, Ventura revelou que “houve uma proposta das três televisões, essa proposta foi aceite por nós, envolvia dois debates, um em cada semana de campanha, o que me parece razoável, com uma divisão por temas — segurança, saúde, imigração, relações internacionais, poderes presidenciais. E o candidato António José Seguro recusou-se a debater comigo nos moldes em que foi proposto e que já tinha sido aceite por nós. Isto é uma coisa: é medo. É medo do debate, é medo do escrutínio”.

Para Ventua, “o dr. António José Seguro quer fazer uma campanha passando pela campanha sem ter de dizer o que é que pensa sobre nada, fugir a todos os temas e pensar que pode ser Presidente da República sem ter uma opinião sobre nada. Ninguém gosta de ter de passar por 20 debates antes de chegar a uma eleição, mas é a vida democrática e é a vida do escrutínio e da transparência".

“E acho que mostra duas coisas: pouca segurança, talvez pouca confiança em si próprio, e medo do debate. E isso não é bom”, acusou.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.