Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O sindicato informou sobre a greve “no período entre as 00h00 horas e as 24h00 horas do dia 27 de janeiro de 2026, sob a forma de paralisação total do trabalho, dos trabalhadores abrangidos pelo âmbito estatutário do SIT, como forma de luta e protesto, para exigir a abertura de concursos de promoção para todos os inspetores de trabalho, que não foram abrangidos nos últimos procedimentos concursais”.

Em declarações à Lusa, a presidente do SIT, Carla Cardoso, disse que em causa estão cerca de 202 inspetores “que já fizeram o seu tempo para ser aberto o concurso de promoção”, indicando que o despacho foi exarado favoravelmente pelo secretário de Estado do Emprego e encontra-se desde novembro no Ministério das Finanças, para aprovação, ou não”, destacando que ainda não se sabe se será aprovado.

Segundo o pré-aviso, “todos os trabalhadores, abrangidos pelo âmbito estatutário do SIT, podem aderir livremente à greve, quer estejam ou não sindicalizados”.

Além disso, o sindicato e os trabalhadores, “assegurarão a prestação, durante a greve, dos serviços necessários à segurança, manutenção dos equipamentos e instalações nos mesmos moldes em que o são nos períodos de interrupção ou de encerramento”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.