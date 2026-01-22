Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal continental registou esta quinta-feira, entre as 00:00 e as 17:30, um total de 130 ocorrências relacionadas com a meteorológica adversa, devido à passagem da depressão Ingrid, sobretudo limpezas de via, queda de árvores e inundações, revelou a Proteção Civil.

"Nestas ocorrências só há danos materiais, não há registo até ao momento de vítimas", indicou o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Telmo Ferreira, em declarações à agência Lusa.

Do total de 130 ocorrências registadas em Portugal continental, entre as 00h00 e as 17h30 de esta quinta-feira, constam 50 limpezas de via, 26 quedas de árvores, 23 inundações, 22 quedas de estruturas e nove deslizamentos de terras, segundo dados da ANEPC.

