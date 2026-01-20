Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de já ter abordado publicamente a situação dias antes, durante uma visita à base militar de Istres, no sul de França, Macron voltou a comentar o tema com humor, escreve o The Independent. “Vejam apenas uma referência involuntária ao Eye of the Tiger. Para quem captar a referência, é um sinal de determinação”, afirmou, numa alusão à canção da banda norte-americana Survivor, tema do filme Rocky III (1982), protagonizado por Sylvester Stallone.

Apesar do momento descontraído, o discurso do chefe de Estado francês centrou-se em questões substantivas, com Macron a abordar os principais desafios que se colocam às Forças Armadas francesas em 2026, num contexto internacional marcado por crescentes tensões geopolíticas e exigências em matéria de defesa e segurança.

O Presidente francês aproveitou a intervenção para sublinhar a necessidade de preparação e adaptação das capacidades militares, reforçando o compromisso de França com a sua estratégia de defesa e com os aliados internacionais.