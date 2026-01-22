Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Kaspersky, o esquema começa com a criação de uma conta na plataforma. Durante o registo, os atacantes inserem texto enganador, links ou números de telefone fraudulentos no campo do “nome da organização”.

Posteriormente, através da função “convidar a sua equipa”, os burlões enviam convites para endereços de email específicos das vítimas. Por serem enviados a partir de endereços legítimos da OpenAI, os emails aparentam ser confiáveis.

Os ataques incluem mensagens que promovem ofertas enganosas, como serviços adultos, e campanhas de vishing, em que notificações falsas informam sobre subscrições renovadas com valores elevados. As vítimas são instruídas a ligar para números fornecidos, o que pode levar a comprometimentos adicionais.

A Kaspersky recomenda que os utilizadores tratem com suspeita convites não solicitados, inspecionem URLs antes de clicar, evitem ligar para números fornecidos em emails suspeitos e ativem autenticação multifatorial em todas as contas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.