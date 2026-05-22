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De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,972 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá atingir os 2,031 euros por litro.

Apesar de se tratar de uma subida ligeira, este aumento soma-se às valorizações consecutivas registadas desde os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, em fevereiro.

No caso do gasóleo, o preço médio deverá subir para 1,97 euros por litro, mais 0,37 euros do que antes do início do conflito. Já a gasolina deverá alcançar os 2,03 euros por litro, o que representa um aumento de 0,25 euros face aos valores registados em fevereiro.

O mercado dos combustíveis mantém-se liberalizado, o que significa que cada posto pode praticar preços diferentes da média nacional. O valor final poderá ainda sofrer ligeiras alterações, dependendo da evolução das cotações internacionais.

Até ao momento, o Governo não se pronunciou sobre um eventual reforço do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

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