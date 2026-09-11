Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Quem precisar de abastecer o carro na próxima semana vai encontrar uma evolução diferente consoante o combustível. As previsões para o período entre 14 e 20 de setembro apontam para uma subida do gasóleo e uma descida mais acentuada da gasolina, de acordo com o Contas Poupança.

Segundo as estimativas disponíveis para o mercado português, o gasóleo deverá aumentar cerca de quatro cêntimos por litro. Já a gasolina deverá baixar aproximadamente seis cêntimos. São valores médios estimados, pelo que o preço final poderá variar entre postos e marcas.

A evolução acontece depois de uma semana marcada por forte volatilidade nos mercados petrolíferos. O Brent voltou a negociar acima dos 100 dólares por barril, num contexto de elevada tensão geopolítica, pressionando os preços dos produtos refinados.

Os dados da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) mostram também a diferença na evolução recente dos dois produtos. Na sexta-feira, 11 de setembro, o preço de referência era de 1,997 euros por litro para o gasóleo e de 1,847 euros para a gasolina.

Apesar das previsões, os valores praticados nas bombas não são fixos. Cada operador define livremente o preço de venda e os descontos aplicados podem fazer com que existam diferenças significativas entre postos. A DGEG disponibiliza um comparador oficial com os preços comunicados pelos postos de abastecimento.

Para um depósito de 50 litros, uma subida de quatro cêntimos representa um acréscimo de cerca de dois euros no abastecimento de gasóleo. Na gasolina, uma descida de seis cêntimos significaria uma poupança de aproximadamente três euros no mesmo depósito.

___