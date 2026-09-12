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Os sindicatos da PSP e as associações da GNR aceitaram o convite do ministro da Administração Interna, Luís Neves, para retomar as negociações, mas exigem garantias concretas antes de equacionarem a suspensão dos protestos anunciados para as próximas semanas.

Em causa estão reivindicações relacionadas com a revisão das carreiras e das tabelas remuneratórias, matérias que as estruturas consideram continuar por cumprir no acordo alcançado com o Governo em 2024.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) já anunciou uma série de ações de protesto, incluindo uma manifestação nacional em outubro. Também a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) prepara iniciativas em vários pontos do país, que deverão culminar numa ação nacional.

O MAI marcou reuniões para 17 e 29 de setembro. A primeira deverá centrar-se no suplemento especial relacionado com o controlo de fronteiras aeroportuárias, enquanto a segunda abordará a reestruturação das carreiras e a organização do tempo de trabalho.

As estruturas da PSP e da GNR defendem, contudo, que a abertura das negociações não é suficiente para travar a contestação. Exigem resultados concretos e garantias de que o Governo avançará com as matérias reivindicadas.

A APG/GNR acusa ainda o Governo de não ter concretizado todas as medidas previstas no acordo de 2024, nomeadamente a revisão do regime remuneratório, das carreiras e do sistema de avaliação.

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