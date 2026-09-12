Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os atentados de 11 de setembro de 2001 mudaram a forma como o mundo encarava o terrorismo. A Al-Qaeda de Osama bin Laden tinha uma liderança central, uma estrutura organizada e capacidade para planear operações internacionais de enorme complexidade.

Hoje, a ameaça é diferente. A Al-Qaeda continua ativa através de vários afiliados, o Estado Islâmico sobrevive depois da derrota do seu "califado" territorial e África tornou-se um dos principais campos de batalha do jihadismo.

Para Nicolas Stockhammer, investigador austríaco especializado em terrorismo e extremismo, esta é uma das principais diferenças em relação a 2001. "O terrorismo jihadista tornou-se muito mais descentralizado. Já não precisamos necessariamente de uma organização central para que uma pessoa seja radicalizada e decida cometer um atentado", diz ao 24notícias.

O especialista explica que esta transformação tornou o combate ao terrorismo mais complexo. "Em 2001, tínhamos uma organização com uma liderança relativamente clara e uma estrutura que precisava de preparar operações durante muito tempo. Hoje, podemos ter pequenos grupos ou indivíduos que atuam praticamente por iniciativa própria", afirma.

Esta mudança não significa que a Al-Qaeda tenha desaparecido. Pelo contrário, a organização adaptou-se às novas circunstâncias e desenvolveu uma rede de afiliados que lhe permite manter presença em diferentes regiões.

"A Al-Qaeda percebeu que não precisava de controlar tudo diretamente", revela Stockhammer. "Os afiliados locais conseguem explorar conflitos, fragilidades políticas e problemas sociais. A organização central pode perder importância sem que a ideologia desapareça", salinta.

O Sahel tornou-se uma preocupação

A transformação da ameaça é particularmente visível em África. Mali, Burkina Faso e Níger estão entre os países onde grupos jihadistas conseguiram conquistar território e aumentar a sua influência.

O JNIM, ligado à Al-Qaeda, é atualmente uma das organizações mais importantes da região. O grupo expandiu-se a partir do Mali e passou a operar também em Burkina Faso e no Níger, aproximando-se de outros países da África Ocidental.

"O Sahel é uma das regiões que mais me preocupa neste momento. Temos Estados frágeis, enormes áreas sem controlo efetivo, conflitos locais e grupos terroristas que conseguem aproveitar todas essas fragilidades", diz Stockhammer.

Para o especialista, o problema não é apenas militar. "Quando um grupo terrorista consegue oferecer algum tipo de segurança, justiça ou proteção numa região onde o Estado praticamente não existe, começa a criar uma relação com a população. É isso que torna estes grupos tão difíceis de eliminar", afirma.

O fenómeno representa uma mudança importante relativamente ao Afeganistão de 2001. "Não devemos procurar um novo Afeganistão ou um novo Bin Laden. O modelo atual é diferente. Os grupos estão muito mais ligados aos conflitos locais e podem sobreviver sem controlar necessariamente um país inteiro", salienta.

O Estado Islâmico perdeu o califado, mas não desapareceu

O Estado Islâmico representa outra das grandes transformações dos últimos 25 anos. Em 2014, a organização declarou um "califado" em territórios do Iraque e da Síria. Chegou a controlar cidades, recursos e milhões de pessoas.

A derrota militar do grupo destruiu essa estrutura territorial, mas não eliminou a organização. "A derrota territorial do Estado Islâmico foi muito importante, mas não devemos confundir a perda de território com o desaparecimento da ameaça", explica Stockhammer, salientando que "uma organização pode perder as suas cidades e continuar a existir através de células clandestinas, propaganda e afiliados."

A organização encontrou também novos espaços para crescer. África, sobretudo o Sahel, tornou-se cada vez mais importante para o Estado Islâmico.

"Estamos a assistir a uma verdadeira competição entre diferentes grupos jihadistas em algumas regiões africanas. Eles disputam território, recursos, recrutas e influência. E essa competição pode tornar a violência ainda mais intensa", afirma.

A internet criou um novo tipo de terrorista

Para Stockhammer, uma das mudanças mais profundas desde o 11 de Setembro aconteceu longe dos campos de batalha: aconteceu na internet.

"A internet alterou completamente o processo de radicalização. Hoje, uma pessoa pode consumir propaganda jihadista durante meses sem nunca ter contacto físico com uma organização terrorista", diz.

É uma alteração com consequências diretas para a segurança europeia: "O indivíduo pode estar completamente sozinho. Pode não receber uma ordem direta, não viajar para um campo de treino e não ter contacto com um comandante. Pode simplesmente ser inspirado pela propaganda e decidir agir.".

É neste contexto que surgem os chamados "lobos solitários". "Do ponto de vista dos serviços de informações, este é um dos cenários mais difíceis. Se forem necessárias 20 ou 30 pessoas para preparar um ataque, existem muitos sinais que podem ser detetados. Se for apenas uma pessoa, a quantidade de informação disponível para as autoridades é muito menor", explica.

A internet criou, assim, aquilo que o especialista descreve como uma espécie de "califado virtual". O território físico pode ser perdido, mas a ideologia continua a circular.

"O Estado Islâmico perdeu o seu território, mas não perdeu a capacidade de comunicar", afirma. "A propaganda pode chegar a qualquer lugar e a qualquer pessoa. Essa é uma das razões pelas quais a derrota militar nunca é suficiente", salienta.

Poderá a Europa voltar a sofrer um ataque como o 11 de Setembro?

A questão inevitavelmente surge quando se assinalam 25 anos dos atentados. Stockhammer considera que repetir exatamente o modelo de 2001 seria hoje extremamente difícil. "Um ataque da dimensão do 11 de Setembro exige uma logística extraordinária. Envolve viagens, financiamento, comunicações, treino e muitas pessoas. Tudo isso cria oportunidades para os serviços de informações detetarem sinais", revela.

Mas isso não significa que a Europa esteja perante uma ameaça menor. "O problema é que o terrorismo também aprendeu", explica. "Os ataques podem ser muito mais simples, baratos e rápidos de preparar."

Para o especialista, a ameaça mais difícil de prevenir poderá precisamente ser aquela que não tem uma grande organização por detrás. "Um indivíduo radicalizado online pode escolher um alvo e agir sem precisar de uma infraestrutura terrorista."

A comparação entre 2001 e 2026 mostra também uma mudança profunda. "Em 2001, procurávamos organizações. Hoje temos de procurar comportamentos, redes e processos de radicalização. Não basta saber onde está a Al-Qaeda ou onde está o Estado Islâmico. É preciso perceber como as suas mensagens chegam às pessoas", diz.

O especialista considera que esta mudança obriga os governos europeus a trabalhar de forma diferente: "Os serviços de informações continuam a ser fundamentais, mas precisam de combinar inteligência tradicional com análise das redes digitais."

E há outro fator que não pode ser ignorado, a evolução tecnológica. "Temos de estar atentos à utilização de drones, inteligência artificial e outras tecnologias por organizações terroristas. As mesmas ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar a segurança também podem ser utilizadas pelos terroristas", alerta.

Para Stockhammer, a maior lição dos últimos 25 anos é que não existe uma vitória definitiva sobre o terrorismo. "Depois da morte de Bin Laden, muita gente pensou que a Al-Qaeda estava derrotada. Depois da queda do califado, aconteceu algo semelhante com o Estado Islâmico. Mas estas organizações demonstraram uma enorme capacidade de adaptação", afirma.

"É um erro pensar que podemos eliminar o terrorismo simplesmente destruindo uma organização. Podemos destruir uma estrutura, mas se as condições que permitem o recrutamento e a radicalização continuarem, outra organização pode ocupar esse espaço", acrescenta.

É por isso que o Sahel merece uma atenção especial, considera o especialista: "Se os Estados não conseguirem recuperar o controlo de grandes áreas do território, vamos continuar a assistir ao crescimento de grupos armados. E quanto mais tempo esses grupos tiverem para se consolidar, mais difícil será contrariá-los."

Vinte e cinco anos depois do 11 de Setembro, a ameaça terrorista já não tem o mesmo centro de comando, a mesma geografia ou os mesmos métodos.

"Em 2001, sabíamos que estávamos perante a Al-Qaeda e sabíamos onde estava a sua principal infraestrutura. Hoje, o terrorismo é muito mais difuso. Essa é a grande diferença. A ameaça não desapareceu. Adaptou-se", resume Stockhammer.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.