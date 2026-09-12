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A Associação de Inspetores e Chefes da Polícia Marítima avançou com uma ação judicial contra o Estado e a Chefia Militar da Armada, denunciando uma situação de "caos total" e "colapso material" na força de segurança.

A associação aponta a falta de efetivos, viaturas e embarcações, além da ausência de um orçamento próprio. Segundo os inspetores, apenas 182 agentes entraram na Polícia Marítima na última década, apesar de o quadro legal prever 722 efetivos.

A estrutura acusa ainda a hierarquia militar da Armada de interferência no funcionamento da Polícia Marítima e critica a colocação de militares em funções na força.

O processo deu entrada no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. A associação afirma que decidiu recorrer à Justiça depois de não encontrar resposta para os problemas através do diálogo institucional.

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