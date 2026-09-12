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Um homem de 26 anos foi detido em Lisboa depois de tentar atropelar um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) durante uma operação de fiscalização rodoviária, escreve este sábado o Jornal de Notícias. O condutor não tinha carta de condução e apresentava uma taxa de 1,54 gramas de álcool por litro de sangue.

O episódio aconteceu durante uma ação de fiscalização, quando os agentes deram ordem de paragem ao veículo. Em vez de imobilizar a viatura, o condutor terá acelerado e avançado na direção de um dos polícias, obrigando-o a afastar-se para evitar ser atropelado.

Após a tentativa de fuga, os agentes iniciaram a perseguição ao veículo. O homem acabou por ser intercetado e detido pelas autoridades.

Além de não estar legalmente habilitado para conduzir, o suspeito acusou uma taxa de alcoolemia de 1,54 g/l, valor que ultrapassa largamente o limite legal e pode configurar crime de condução em estado de embriaguez.

O homem ficou ainda suspeito de crimes relacionados com a tentativa de atropelamento do agente e com a fuga à fiscalização. A condução sem habilitação legal e sob influência de álcool agrava a situação criminal.

O detido deverá ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação. Até ao momento, mantém a condição de suspeito e não foi condenado pelos factos.

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