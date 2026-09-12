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A primeira vindima da Adega do Cedro está a colocar em funcionamento a tecnologia que sustenta aquela que a Granvinhos apresenta como a "Adega do Futuro", a primeira deste género em Portugal, com a maior tecnologia de ponta a nível mundial no que ao setor dos vinhos diz respeito. Inaugurada a 26 de junho, na Quinta do Cedro, no Peso da Régua, a nova unidade tem capacidade para processar 8000 toneladas de uvas e foi construída com um investimento de 27 milhões de euros, o maior investimento do grupo.

A operação decorre com uvas provenientes de cerca de 800 viticultores distribuídos por oito concelhos da Região Demarcada do Douro. É a primeira campanha em que a nova infraestrutura funciona em contexto de produção, permitindo aplicar à escala industrial os sistemas de automação, digitalização e controlo concebidos para aumentar a eficiência e preservar a qualidade das uvas.

"A Adega do Cedro desempenha uma dupla função de vinificação de vinhos do Porto e do Douro", explica Jorge Dias, diretor-geral do grupo Granvinhos. Segundo o responsável, a unidade foi concebida para "maximizar o potencial qualitativo das uvas" entregues pelos produtores, através da integração de novas tecnologias nas diferentes fases do processo produtivo.

A dimensão tecnológica da nova adega é particularmente evidente durante a vindima. A unidade está equipada com cerca de 3500 sensores, 20km de tubagem e outros 40 de cablagem elétrica, numa infraestrutura que ocupa 25000 metros quadrados de área de implantação e 7000 metros quadrados de área de adega.

A elevada automatização dos processos pretende reduzir a intervenção manual em determinadas operações, aumentar a segurança e permitir um controlo mais rigoroso das diferentes fases da vinificação. A tecnologia foi pensada para funcionar de forma integrada, permitindo acompanhar os processos e ajustar as operações às necessidades da produção.

"Com uma capacidade instalada para processar 8000 toneladas de uvas, integra um conjunto de inovações tecnológicas que permitem maximizar o potencial qualitativo das uvas provenientes de cerca de 800 viticultores, distribuídos por oito concelhos da Região Demarcada do Douro, que nos confiam a sua produção", afirma Jorge Dias.

A capacidade de armazenamento chega aos oito milhões de litros. A unidade foi ainda preparada para responder às necessidades de produção de vinhos do Porto e do Douro, concentrando numa única infraestrutura uma capacidade industrial elevada e um conjunto de soluções tecnológicas destinadas a tornar o processo mais eficiente.

adega do futuro créditos: DR

A sustentabilidade é outra das dimensões centrais da nova adega. Entre as soluções instaladas está a reutilização de 50% das águas residuais, uma medida que, segundo os dados técnicos do projeto, permite reduzir em 40% o consumo de água.

Também o consumo energético foi considerado na conceção da unidade. Os equipamentos instalados permitem uma redução de 40% das necessidades energéticas, enquanto uma central fotovoltaica assegura produção de energia a partir de uma fonte renovável.

Para o diretor-geral da Granvinhos, estas soluções fazem parte de uma estratégia mais abrangente do grupo para modernizar o setor. "A permanente política de reinvestimento na melhoria dos processos produtivos e em aquisições estratégicas reflete o nosso compromisso na sustentabilidade do setor vitivinícola português e na sua afirmação nos mercados internacionais", sublinha Jorge Dias.

"Uma nova referência" para a produção no Douro

A Granvinhos considera que a nova infraestrutura representa uma mudança na forma de encarar a produção vitivinícola numa região marcada por uma paisagem e condições de produção muito particulares.

"A Adega do Cedro representa o maior investimento de sempre da Granvinhos e constitui um marco na modernização do setor vitivinícola em Portugal", pode ler-se na apresentação do projeto. A empresa destaca a combinação entre tecnologia, eficiência ambiental e respeito pela paisagem como os três eixos fundamentais da nova unidade.

O objetivo passa também por reforçar a capacidade de resposta do grupo nos mercados internacionais. Mais de 75% do volume de negócios consolidado da Granvinhos resulta atualmente da exportação, segundo os dados disponibilizados pela empresa.

Jorge Dias enquadra o investimento nessa estratégia: "A permanente política de reinvestimento na melhoria dos processos produtivos e em aquisições estratégicas” pretende contribuir para a sustentabilidade do setor e para “a sua afirmação nos mercados internacionais".

Apesar da dimensão industrial, a arquitetura foi pensada para estabelecer uma relação com o território. O projeto, da autoria do arquiteto Alexandre Burmester, procurou conciliar os requisitos funcionais de uma unidade de grande capacidade com a paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro, classificada como Património Mundial pela UNESCO.

"A Adega do Cedro nasce num território único, o Douro, onde a paisagem é moldada pela relação entre o homem, a vinha e o tempo", refere a apresentação arquitetónica do projeto.

A intenção foi criar uma infraestrutura que não funcionasse como um elemento isolado na paisagem. "Este projeto assume uma presença clara, mas equilibrada, integrando-se na paisagem reconhecida como Património Mundial pela UNESCO", lê-se.

A arquitetura é apresentada como uma continuidade da própria paisagem duriense. "Mais do que um edifício, a adega afirma-se como uma continuidade da paisagem duriense, um lugar onde a forma segue a função e a arquitetura o território", segundo o conceito apresentado para o projeto.

A primeira vindima como teste à "Adega do Futuro"

Adega do Futuro créditos: DR

A inauguração de junho marcou o arranque oficial da infraestrutura, mas é a atual vindima que permite perceber como as soluções desenvolvidas funcionam em plena operação. A chegada das uvas de centenas de produtores coloca em funcionamento, simultaneamente, a capacidade de receção, transformação, armazenamento e gestão dos recursos da nova unidade.

O desafio é transformar a escala do investimento tecnológico em ganhos concretos na produção. A automatização deverá permitir maior controlo dos processos, enquanto os sensores e a integração dos sistemas procuram garantir maior precisão e consistência na vinificação.

Para a Granvinhos, esta primeira vindima representa, por isso, mais do que a entrada em funcionamento de uma nova adega. É o primeiro momento em que a estratégia de digitalização, eficiência energética e sustentabilidade passa do projeto para a operação diária.

E é precisamente na vinha que esta "Adega do Futuro" começa agora a ser testada: com 8000 toneladas de capacidade, oito milhões de litros de armazenamento e milhares de sensores a acompanhar uma vindima que pretende demonstrar que a modernização tecnológica pode coexistir com a identidade e a paisagem do Douro.

Uma candidatura ao PRR

A nova Adega do Cedro, da Granvinhos, foi construída no âmbito de uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), integrada na Agenda Mobilizadora Vine & Wine Portugal.

O projeto foi desenvolvido pela subsidiária Vale de S. Martinho, do grupo Granvinhos, no âmbito da Agenda Vine & Wine Portugal, criada em 2022 através do PRR. A Granvinhos lidera o consórcio, que reúne 46 entidades e mobiliza um investimento global de 86 milhões de euros.

Dos 27 milhões de euros investidos na Adega do Cedro, 17,7 milhões foram considerados elegíveis no âmbito do PRR, correspondendo a um apoio de 5,3 milhões de euros, cerca de 19% do investimento total.

Esta agenda integra a Componente 5 do PRR, dedicada à Capitalização e Inovação Empresarial. O projeto foi uma das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial e reuniu 46 entidades, entre empresas, universidades, centros de investigação e associações, com um investimento global de 76,8 milhões de euros e 40,9 milhões de euros de incentivo. O objetivo é modernizar a fileira da vinha e do vinho através de inovação produtiva, investigação, digitalização, sustentabilidade e desenvolvimento de novos produtos e processos.

No caso concreto deste PRR, não era possível a uma empresa candidatar-se isoladamente à Agenda Vine & Wine. O modelo assentava em consórcios e a candidatura era apresentada pela empresa líder, depois de os restantes copromotores estarem registados no Balcão 2020. O aviso específico das Agendas Mobilizadoras foi lançado em 2022 e encontra-se atualmente encerrado.

A enologia entre o passado e o futuro do vinho

adega do futuro créditos: DR

A verdade é que a relação entre tradição e modernização continua a marcar o setor vínico. Apesar da evolução tecnológica e científica da enologia, como é prova esta nova adega, são ainda muitos os produtores e enólogos que mantêm métodos ancestrais por considerarem que estes preservam a identidade, a autenticidade e a expressão do terroir.

Mais do que uma rejeição da modernidade, esta opção pode representar uma escolha consciente. A tecnologia permite maior controlo e consistência, mas há quem defenda que o excesso de intervenção pode contribuir para a uniformização dos vinhos.

Ao mesmo tempo, a modernização pode assumir outras formas. A utilização de ferramentas de análise, técnicas de viticultura de precisão, monitorização das vinhas ou estudos sobre alterações climáticas permite aos produtores tomar decisões mais informadas sem alterar necessariamente a filosofia de produção.

O desafio passa, por isso, por conciliar conhecimento e tradição, nomeadamente preservar métodos antigos, mas não ignorar a evolução da enologia, tal como recorrer à tecnologia não implica abandonar a identidade de um vinho. Para muitos produtores, a inovação está precisamente em saber quando intervir e, sobretudo, quando deixar que a vinha, a uva e o território se expressem por si próprios. Irá a primeira Adega do Futuro mudar mentalidades em Portugal?

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