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O regresso ao trabalho encontrou esta segunda-feira os condutores portugueses com uma nova conta para pagar. O gasóleo e a gasolina voltaram a subir nos postos de abastecimento, numa escalada de preços que leva o gasóleo simples para um novo máximo histórico.

O gasóleo sobe cerca de 12 cêntimos por litro, depois de uma subida bruta de 15 cêntimos nas cotações, e passa a ter um preço médio de referência de cerca de 2,149 euros por litro. A gasolina simples 95 aumenta nove cêntimos, para cerca de 2,112 euros por litro, naquele que é o maior aumento semanal deste combustível em quatro anos.

A subida acontece apesar da intervenção do Governo. Na sexta-feira, o Executivo anunciou um reforço do desconto no Imposto sobre Produtos Petrolíferos, de mais três cêntimos por litro para os dois combustíveis. Com esta medida, o desagravamento fiscal extraordinário aplicado aos combustíveis passa a totalizar 23 cêntimos por litro.

Sem esse desconto, encher um depósito de 50 litros custaria mais 7,50 euros no caso do gasóleo e mais seis euros no caso da gasolina. Ainda assim, a fatura sobe: 107,45 euros para 50 litros de gasóleo e 105,60 euros para a mesma quantidade de gasolina.

A manhã começou, por isso, também na estrada. Na Ponte 25 de Abril, às 8h00, houve um buzinão contra o aumento dos combustíveis, juntando-se ao movimento de contestação provocado pela subida dos preços.

A pressão já se fazia sentir no domingo, quando muitos condutores correram aos postos de abastecimento. Houve quem atravessasse municípios para encontrar preços mais baixos e até quem cruzasse a fronteira com Espanha para abastecer.

A subida desta semana contrasta com a anterior: entre 31 de agosto e 6 de setembro, o gasóleo tinha descido 3,7 cêntimos, para uma média de 2,029 euros por litro. Na gasolina, esta é já a quinta semana consecutiva de aumentos, depois de o preço ter ultrapassado os dois euros no início do mês.

O novo máximo do gasóleo supera o anterior recorde de 2,131 euros por litro, registado em junho de 2022, nos primeiros meses da guerra na Ucrânia. A subida bruta desta semana, de 15 cêntimos, ultrapassa também o maior aumento semanal registado então, de 14,2 cêntimos.

Apesar dos preços médios de referência, há diferenças entre os postos. As redes de baixo custo e os hipermercados apresentam valores mais baixos, enquanto nas autoestradas o litro de gasóleo pode aproximar-se dos 2,35 euros e a gasolina dos 2,40 euros.

O Governo admite agora voltar a apoiar o gasóleo agrícola e avaliar outras medidas se os preços internacionais continuarem elevados. Mas, para já, não está prevista uma descida do IVA. O Executivo calcula que o desconto no ISP represente uma renúncia orçamental superior a 700 milhões de euros em 2026. A oposição contesta estas contas e defende que a receita de IVA cobrada sobre combustíveis a preços tão elevados acaba por compensar, ou até ultrapassar, o valor de que o Estado abdica no ISP.