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Donald Trump afirmou este sábado que "adoraria" ver uma Irlanda unificada, defendendo que a reunificação entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte "vai acontecer eventualmente". As declarações foram feitas em Dublin, durante a visita de dois dias do presidente norte-americano.

"Não quero causar problemas, mas digo-vos que adoraria vê-la unificada", afirmou Trump aos jornalistas, ao lado do primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin. O presidente norte-americano acrescentou que considera a reunificação "uma coisa fantástica", embora reconheça que o Reino Unido terá uma palavra a dizer no processo.

As declarações provocaram uma reação imediata entre os unionistas da Irlanda do Norte. Gavin Robinson, líder do Partido Democrático Unionista (DUP), defendeu que o futuro da região deve ser decidido pela população local e não por líderes estrangeiros.

A questão da reunificação é particularmente sensível devido ao conflito entre nacionalistas e unionistas que marcou a Irlanda do Norte durante décadas. O Acordo de Sexta-Feira Santa, de 1998, prevê a possibilidade de um referendo sobre o estatuto da região, mas a convocação depende das condições estabelecidas pelo Governo britânico.

Trump encontrou-se em Dublin com Micheál Martin e com a presidente irlandesa, Catherine Connolly, antes de viajar para o condado de Clare, onde participa no Irish Open, disputado no campo de golfe que possui em Doonbeg.

As declarações sobre a unidade irlandesa representam uma posição mais explícita do que a tradicional cautela diplomática mantida por presidentes norte-americanos sobre o futuro constitucional da Irlanda do Norte.

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