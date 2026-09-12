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O ministro da Administração Interna, Luís Neves, convocou os sindicatos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e as associações da Guarda Nacional Republicana (GNR) para duas novas reuniões de negociação, agendadas para os dias 17 e 29 de setembro.

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), as convocatórias foram enviadas na sexta-feira e correspondem ao calendário que já estava previsto para a retoma das negociações. A tutela rejeita, por isso, que a marcação dos encontros seja uma resposta aos protestos anunciados pelas forças de segurança.

A primeira reunião, marcada para 17 de setembro, terá como objetivo concluir as negociações relativas ao suplemento especial destinado ao controlo das fronteiras aeroportuárias. A reunião do dia 29 será dedicada à reestruturação das carreiras e à organização do tempo de trabalho.

A convocatória acontece depois de várias estruturas da PSP e da GNR terem aumentado a pressão sobre o Governo. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) anunciaram uma série de protestos conjuntos para setembro e outubro.

Em causa está, sobretudo, o entendimento alcançado em 2024, que determinou um aumento de 300 euros no suplemento de risco, mas que, segundo os representantes dos polícias e militares, não resolveu outras matérias consideradas essenciais, como a revisão salarial, das carreiras e do sistema de avaliação.

As estruturas reivindicam também uma aproximação das condições remuneratórias às existentes na Polícia Judiciária, nomeadamente através da equiparação do suplemento por serviço e risco. Pedem ainda uma revisão estrutural das carreiras e do sistema remuneratório da PSP e da GNR.

A ASPP já definiu várias ações de protesto para o período entre 22 de setembro e 30 de outubro, com manifestações previstas no Porto, Lisboa, Leiria e Faro. A APG/GNR anunciou igualmente iniciativas conjuntas, culminando numa ação nacional de protesto.

Luís Neves tinha afirmado esta semana, durante uma audição parlamentar, que as negociações com as estruturas sindicais seriam retomadas ainda durante setembro. O ministro indicou também que estava a ser preparada a publicação do despacho relativo ao número de elementos da PSP que poderão passar à pré-reforma, uma das reivindicações das estruturas representativas.

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