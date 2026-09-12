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A Polícia Judiciária está a investigar alegadas interferências e combinações relacionadas com a arbitragem do futebol profissional português. O inquérito surgiu na sequência de denúncias sobre possíveis pressões e contactos destinados a influenciar a escolha de árbitros para jogos da I Liga.

Segundo revela o Correio da Manhã, entre os visados estão Paulo Lopo, antigo presidente da SAD do Estrela da Amadora, e Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

As autoridades estarão a analisar mensagens, gravações áudio, conversas em grupos e testemunhos de árbitros. Alguns destes profissionais terão entregue os telemóveis para serem submetidos a perícia.

A investigação está relacionada com as suspeitas que vieram a público depois da saída de Duarte Gomes do cargo de diretor técnico nacional de arbitragem. O antigo árbitro deixou funções alegando ter perdido a confiança em Luciano Gonçalves e depois confirmou ter recebido informações que considerou suficientemente graves para suscitar "preocupações institucionais muito relevantes".

O caso envolve alegações de que poderiam ter existido fugas de informação sobre futuras nomeações e tentativas de condicionar decisões relacionadas com a arbitragem. Uma denúncia entregue às autoridades referia ainda contactos entre diferentes intervenientes ligados ao Conselho de Arbitragem e ao Estrela da Amadora.

Uma das situações investigadas envolve uma mensagem enviada por Luciano Gonçalves ao árbitro Hélder Malheiro. O Conselho de Justiça da FPF analisou anteriormente o episódio e concluiu não haver provas suficientes para determinar que a mensagem estivesse relacionada com uma promessa de manutenção do árbitro na primeira categoria ou com uma nomeação feita a pedido de um clube.

O Ministério Público confirmou em julho a existência de um inquérito no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), iniciado na sequência de uma denúncia. As diligências foram entretanto delegadas na Polícia Judiciária.

Nesta fase, não há arguidos constituídos no processo. As suspeitas estão a ser investigadas e não significam, por si só, que tenha existido manipulação de resultados ou qualquer crime.

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