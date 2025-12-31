Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A companhia Eurostar anunciou esta quarta-feira a retoma de todos os serviços de comboios entre o Reino Unido e a Europa continental, após uma suspensão de várias horas devido a problemas técnicos, mas alertou para possíveis interrupções.

“Planeamos operar todos os nossos serviços hoje, mas devido às repercussões, ainda podem ocorrer atrasos e cancelamentos de última hora“, refere um comunicado divulgado no portal oficial da Eurostar na Internet.

Na terça-feira à tarde, a empresa já tinha anunciado a retoma gradual, apenas numa via, dos serviços ferroviários, “na sequência da reabertura parcial do túnel sob o Canal da Mancha”.

A empresa operadora do túnel, Getlink, indicou que o serviço Le Shuttle, os comboios que transportam veículos entre França e o Reino Unido, “retomou muito gradualmente numa via pouco antes das 15:00” em França (14:00 em Lisboa).

“O serviço está a ser assegurado alternadamente nos dois sentidos, com atrasos significativos”, explicou a empresa.

A Eurostar tinha suspendido “todos os comboios entre Londres, Paris, Amesterdão e Bruxelas”, devido a vários problemas técnicos no túnel sob o Canal da Mancha.

Um porta-voz da empresa explicou à agência noticiosa France-Presse que “houve um problema de alimentação elétrica no túnel sob o Canal da Mancha, seguido da paragem de um comboio”.

Popular para os que viajam entre Londres e o continente, a Eurostar transportou um número recorde de 19,5 milhões de passageiros no ano passado, mais 850 mil do que em 2023.

Várias empresas anunciaram nos últimos meses a intenção de abrir rotas para competir com a Eurostar, que é atualmente a única operadora de serviços de passageiros no túnel sob o Canal da Mancha.

