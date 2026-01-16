Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com relatos nas redes sociais e dados da plataforma DownDetector, especializada na monitorização de falhas em serviços digitais, os primeiros problemas começaram a ser reportados por volta das 14h50. A versão para navegadores da rede social foi uma das mais afetadas, não carregando corretamente para muitos utilizadores.

Ao tentar aceder ao site x.com, vários internautas depararam-se com a mensagem de erro: “Esta página está indisponível”, sinalizando uma interrupção temporária do serviço.

Até ao momento, a empresa não emitiu qualquer comunicado oficial a explicar as causas da falha nem avançou uma previsão para a normalização completa da plataforma. Entretanto, os relatos de dificuldades de acesso continuam a multiplicar-se, sobretudo na Europa.

