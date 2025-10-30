Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, sublinha que esta ligação é "uma ponte para o futuro da mobilidade sustentável e da coesão europeia", evidenciando o compromisso do Governo com uma mobilidade moderna, eficiente e ambientalmente responsável.

"Trata-se de um passo histórico na ligação entre Portugal e Espanha, com um projeto que coloca Lisboa e Madrid a apenas três horas de distância até 2034. Esta é mais uma evidência da aposta firme deste Governo na ferrovia como meio de transporte do futuro — mais rápido, mais sustentável e mais integrado na rede europeia. Com investimentos concretos, prazos definidos e coordenação entre os dois países, estamos a garantir que o transporte ferroviário de alta velocidade seja uma realidade ao serviço das pessoas, da economia e da coesão territorial. Esta é também uma evidência do nosso compromisso com uma mobilidade moderna e eficiente bem como da nossa ambição para Portugal", acrescenta.

O projeto prevê, até 2030:

Viagem direta Lisboa-Madrid em cerca de cinco horas;

Conclusão da nova linha de alta velocidade entre Évora e Caia até 2025, em operação em 2026;

Entrada em operação do troço Plasencia-Talayuela até 2028;

Início da construção da segunda via entre Poceirão e Bombel em 2026, com conclusão até 2029 e operação em 2030;

Conclusão dos estudos para a nova linha Lisboa-Évora, incluindo a Terceira Travessia sobre o Tejo, até 2027.

Até 2034:

Viagem direta Lisboa-Madrid em cerca de 3 horas;

Construção da nova linha de alta velocidade Lisboa-Évora, incluindo a Terceira Travessia sobre o Tejo e duplicação da linha Évora-Caia (caso se justifique a necessidade);

Implementação do sistema europeu de gestão de tráfego ferroviário (European Rail Traffic Management System - ERTMS) em diversos trechos entre Lisboa e Madrid;

Estudos e eventual construção do novo troço de alta velocidade entre Caia e Badajoz e Estação Ferroviária Internacional Elvas-Badajoz, na fronteira entre os dois países.

O projeto permitirá oferecer uma alternativa mais competitiva e ambientalmente sustentável aos mais de 40 voos diários entre as duas capitais, promovendo a transferência para um transporte com menor pegada carbónica.

___

