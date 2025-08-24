Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um veículo despistou-se entre Portimão e Monchique, no Algarve, devido a uma paragem brusca e deflagrou em chamas, resultando em cinco mortes. Os corpos foram encontrados já carbonizados dentro do viatura, segundo o CM.

Uma pessoa tentou socorrer as vítimas, mas o carro, um Jaguar movido a gasolina, incendiou-se.

O acidente aconteceu durante a tarde e exigiu a interrupção da via, já de volta à normalidade.

Além do jovem de 21 anos, as restantes quatro das vítimas também são do sexo masculino, ainda por identificar. O condutor da viatura é um homem de 58 anos, que explorava um posto de gasolina.

A dimensão do acidente exigiu que fossem acionados mais de 100 operacionais para o local, apoiados por 29 veículos.