De acordo com as autoridades locais, o acidente ocorreu durante uma operação de resgate destinada a recolher duas pessoas que necessitavam de assistência médica. A aeronave despenhou-se a partir de uma altitude aproximada de quatro mil metros.

Entre as vítimas mortais estão as duas pessoas que estavam a ser resgatadas, ambas de nacionalidade estrangeira, bem como um médico local, um guia turístico e o piloto do helicóptero.

A Autoridade de Aviação Civil da Tanzânia anunciou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e determinar se todas as normas de segurança estavam a ser cumpridas no momento da operação.

Acidentes aéreos na região do monte Kilimanjaro são considerados raros. O último registo semelhante remonta a novembro de 2008, quando a queda de uma aeronave provocou a morte de quatro pessoas.