Cinco pessoas morreram, este domingo, na Estrada Nacional 266, em Monchique, após o despiste de um automóvel que originou também um incêndio, entretanto controlado.
Segundo fonte da Proteção Civil citada pela Lusa, na CNN, as vítimas foram encontradas carbonizadas depois de o acidente ter provocado também um incêndio na mata circundante, entretanto dominado.
A Estrada Nacional 266 permaneceu cortada ao trânsito até às 14h30, enquanto decorriam as operações de remoção dos corpos e os trabalhos de limpeza na via.
