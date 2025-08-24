Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Cinco pessoas morreram este domingo na sequência do despiste de um automóvel na Estrada Nacional 266, em Monchique, distrito de Faro.

Segundo fonte da Proteção Civil citada pela Lusa, na CNN, as vítimas foram encontradas carbonizadas depois de o acidente ter provocado também um incêndio na mata circundante, entretanto dominado.

A Estrada Nacional 266 permaneceu cortada ao trânsito até às 14h30, enquanto decorriam as operações de remoção dos corpos e os trabalhos de limpeza na via.