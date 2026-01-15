Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu apresentar-se-á muito nublado ou encoberto, com abertas no litoral Norte e Centro a partir da tarde, que se estenderão progressivamente às restantes regiões. A chuva deverá começar no litoral a norte do cabo Carvoeiro desde o início da manhã, alargando-se gradualmente ao resto do território. A partir da tarde, a precipitação passará a regime de aguaceiros, de norte para sul.

A queda de neve deverá ocorrer nos pontos mais altos da serra da Estrela, com a cota a descer para os 1000/1200 metros no Norte e Centro no final do dia.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante sul, podendo tornar-se forte no litoral a partir da manhã, com rajadas até 75 km/h, em especial a norte do cabo de Sines. Nas terras altas, o vento será moderado a forte, com rajadas até 80 km/h, rodando gradualmente para oeste/noroeste a partir da tarde e enfraquecendo no final do dia. Poderá ainda ocorrer neblina ou nevoeiro temporário.

Na Grande Lisboa, o céu estará muito nublado ou encoberto, com diminuição da nebulosidade a partir do final da tarde. A chuva deverá iniciar-se durante a manhã, tornando-se persistente e por vezes forte durante a tarde, passando depois a aguaceiros fracos e pouco frequentes. O vento soprará fraco a moderado de sul/sudoeste, por vezes forte na faixa costeira, com rajadas até 65 km/h, rodando para noroeste a partir do meio da tarde. É expectável neblina ou nevoeiro temporário até ao meio da tarde.

No Grande Porto, o céu manter-se-á muito nublado ou encoberto, com boas abertas a partir da tarde. A chuva deverá ocorrer desde o início da manhã, sendo temporariamente persistente e por vezes forte, passando a aguaceiros durante a tarde. O vento será fraco a moderado do quadrante sul, por vezes forte a partir da manhã, com rajadas até 75 km/h, rodando para oeste/noroeste e enfraquecendo a partir do final da tarde. Está também prevista neblina ou nevoeiro temporário até ao fim da manhã.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste com 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros a partir da tarde, com a temperatura da água do mar entre os 14ºC e os 15ºC. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com cerca de 1 metro, aumentando para 1 a 1,5 metros no fim da tarde, com a temperatura da água do mar entre os 15ºC e os 16ºC.

