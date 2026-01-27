Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em 2024, António Chainho tinha anunciado a despedida dos palcos ao fim de cerca de 60 anos de carreira, decisão motivada sobretudo por limitações físicas associadas à idade, nomeadamente problemas no dedo indicador da mão direita, fundamental para tocar guitarra portuguesa. Apesar de garantir que nunca deixará o instrumento, o músico reconheceu sentir dificuldades em peças mais exigentes, consequência dos quase 90 anos.

O concerto de despedida, intitulado Lisboa Saudade, realizou-se em setembro, na Praça do Município, em Lisboa, e teve a participação de Carminho, António Zambujo, Marta Pereira da Costa, o quarteto Naked Lunch e os seus músicos habituais. No mesmo dia, apresentou a sua biografia, "O Abraço da Guitarra", da autoria de Moema Silva.

Nascido em 1938, em São Francisco da Serra, no concelho de Santiago do Cacém, António Chainho iniciou-se na guitarra portuguesa ainda em criança, influenciado pelo pai e pelos grandes mestres que ouvia na rádio. Após o serviço militar, integrou o meio fadista em Lisboa, onde se afirmou rapidamente, tocando em várias casas de fado e gravando discos com grande regularidade, sobretudo para as comunidades portuguesas no estrangeiro.

Ao longo da carreira, destacou-se como acompanhante de fadistas como Carlos do Carmo e Frei Hermano da Câmara, e colaborou com músicos de diferentes universos, como Rão Kyao, Maria Bethânia, Paco de Lucía, José Carreras, Rui Veloso ou Sara Tavares. Paralelamente, desenvolveu uma carreira autoral marcada pela fusão da guitarra portuguesa com sonoridades do mundo.

Chainho orgulha-se também do seu papel na formação de novas gerações, tendo apoiado a criação de uma escola de guitarra portuguesa em Santiago do Cacém. Reconhecido como um dos grandes virtuosos do instrumento, foi condecorado em 2022 com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

