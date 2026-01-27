Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“De acordo com a informação transmitida pelo IPMA, estamos perante um fenómeno complexo”, afirmou José Ribeiro, segundo comandante da Proteção Civil. O responsável adiantou que foi decidido elevar o estado de prontidão especial para o nível quatro em toda a orla costeira entre Setúbal e Viana do Castelo.

Também José Manuel Moura, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), alertou para a chegada de uma nova depressão com “forte impacto no país”, sublinhando que “de uma forma ou de outra, irá afetar as redes de transporte”.

Face ao risco associado, a Proteção Civil apela à população para que fixe estruturas soltas, tendo em conta a previsão de danos provocados pela chamada “Ciclogénese explosiva”.

Nuno Lopes, meteorologista do IPMA, explicou que a Ciclogénese (nascimento de um ciclone) explosiva, denominada Christine, deverá intensificar-se nas próximas 24 horas, com impacto significativo sobre o território nacional.