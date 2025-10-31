Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPMA, esta sexta-feira o céu apresenta-se muito nublado ou encoberto em todo o território continental, com possibilidade de trovoadas isoladas a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela.

O vento sopra de sul/sudoeste, geralmente fraco a moderado, podendo atingir rajadas até 65 km/h na faixa costeira a norte do Cabo de Sines e até 80 km/h nas terras altas, sobretudo da região Centro. Prevê-se ainda a ocorrência de neblina ou nevoeiro temporário, em especial nas regiões Norte e Centro. As temperaturas mínimas deverão subir, sendo a subida mais significativa no litoral.

Na Grande Lisboa, o céu estará muito nublado, com períodos de chuva persistente e por vezes forte desde o início da manhã. O vento será moderado de sul/sudoeste, tornando-se mais intenso junto à faixa costeira até ao final da tarde. Também se prevê neblina ou nevoeiro e uma subida da temperatura mínima.

Na Grande Porto, o cenário é semelhante: céu encoberto e chuva por vezes forte, especialmente até ao início da manhã e a partir do final da tarde. O vento soprará de sul, fraco a moderado, tornando-se mais forte junto à costa.

No mar, esperam-se ondas de oeste/sudoeste com 3 a 4 metros na costa ocidental, aumentando a sul do Cabo Espichel para 3 a 3,5 metros. A temperatura da água varia entre 17 e 19ºC. Na costa sul, as ondas deverão ter entre 1 e 1,5 metros, com temperatura da água entre 19 e 21ºC.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.