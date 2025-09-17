Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Brückner, de 48 anos, foi condenado por violar uma mulher norte-americana de 72 anos na Praia da Luz, no Algarve, em 2005. A libertação foi realizada às 9h14 locais, menos uma hora em Lisboa, e o suspeito foi transportado num carro conduzido pelo seu advogado. Para evitar a exposição dos jornalistas e câmaras de televisão, Brückner estava com a cabeça coberta por um cobertor.

Em 2019, o suspeito foi condenado a sete anos e meio de prisão pela violação de 2005.

O procurador alemão Christian Wolters expressou preocupação em uma entrevista recente à AFP sobre a libertação de Brückner, considerando-o um "indivíduo fundamentalmente perigoso". Embora não existam provas suficientes para formalizar acusações no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, a procuradoria acredita que Brückner seja responsável pela morte da criança, embora o caso nunca tenha sido resolvido e o corpo de Maddie nunca tenha sido encontrado.

Madeleine McCann desapareceu em 3 de maio de 2007, do apartamento onde estava a dormir com os irmãos gémeos, na Aldeia da Luz, Algarve, enquanto os pais jantavam nas proximidades. Em 2020, a polícia alemã identificou Brückner como o principal suspeito do sequestro e possível homicídio de Maddie, mas até agora não foram apresentadas acusações formais.

