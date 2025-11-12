Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A depressão Cláudia trouxe o mau tempo neste início de novembro. Em Lisboa, pela manhã, numa zona de estacionamento para funcionários da Infraestruturas de Portugal, o teto de um edifício desabou para a Rua Bica do Sapato, na calçada de Santa Apolónia, em Lisboa, confirmou o 24notícias.

Em Viana do Castelo, a chuva intensa que caiu ao início da manhã provocou inundações em vários pontos da cidade. Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho confirmou à Lusa que o acesso por baixo da ponte Eiffel, que habitualmente costuma alagar quando chove com maior intensidade, esteve cortado ao trânsito.

Em Caminha, neste mesmo distrito, também a estrada entre as freguesias de Venade e Argela cortada ao trânsito devido ao aluimento de terras.

Na Madeira, as viagens programadas para quinta-feira entre a Madeira e o Porto Santo foram canceladas devido à previsão de mau tempo. A concessionária refere que decidiu cancelar a partida do Funchal às 8h00 e o regresso às 18h00, "devido às más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo e que poderiam colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio".

Assim, a transportadora vai realizar uma viagem extra no sábado, prevendo duas partidas do Funchal às 8h00 e 19h00, com regresso do Porto Santo às 12h00 e às 22h30.

Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) advertiu que podem ocorrer inundações e deslizamentos de terras, com o agravamento do estado do tempo devido à passagem da depressão Cláudia.

De acordo com o IPMA, os distritos em maior “risco”, ou seja, sob aviso laranja, são Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal. A situação deverá prolongar-se até amanhão, informou a entidade.

Os restantes distritos do continente estão sob aviso amarelo, um cenário semelhante ao que se verifica no arquipélago da Madeira e no grupo Ocidental do arquipélago dos Açores.

O instituto recorda que os avisos meteorológicos vermelho, laranja e amarelo são emitidos quando existe uma situação de risco meteorológico, que pode ser elevado, moderado ou reduzido, respetivamente.

Para os próximos dias, o IPMA prevê “precipitação, por vezes forte e persistente, rajadas de vento de 75 km/h até 90 km/h e agitação marítima com ondas bastante elevadas”. As condições adversas deverão manter-se em várias regiões do país até sexta-feira, 14 de novembro.

