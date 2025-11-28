Donald Trump e Nicolás Maduro terão falado ao telefone na semana passada sobre um potencial encontro

O NY Times é quem avança com a notícia, referindo que o encontro teria lugar nos EUA. Já a Casa Branca recusou comentar a chamada e o governo venezuelano não respondeu às questões deste jornal americano.

Ainda assim, duas fontes dentro do governo venezuelano confirmaram ao NY Times, sob condição de anonimato, que a chamada direta entre Trump e Maduro teve mesmo lugar.

De recordar que há uns dias, aparentemente após a chamada, os EUA designaram o “Cartel de los Soles” como uma organização terrorista estrangeira, apontando Nicolás Maduro como o líder.

Ao público, Trump continua as suas criticas, prometendo parar os “traficantes de droga” seja de que forma fosse: “por terra, é mais fácil. Vamos começar muito em breve“, disse.

