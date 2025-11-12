Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Tudo aconteceu por volta das 11h00 da manhã, confirmou o 24notícias junto de fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

O incidente deu-se devido às condições climatéricas que estão a afetar Lisboa esta manhã, avança a mesma fonte.

Tudo se passou numa zona de estacionamento para funcionários da IP quando o teto de um edifício desabou para a Rua Bica do Sapato, na calçada de Santa Apolónia, em Lisboa.

A Infraestruturas de Portugal (IP) garante que foram chamadas as autoridades competentes e que a operação ferroviária não foi perturbada de forma nenhuma. Sublinham também que não existem danos pessoais, apenas em várias viaturas estacionadas no local.

Recorda-se que todo o país está sob aviso amarelo devido à chuva, que, em alguns casos, vai passar a laranja às 21h. As rajadas de vento podem ultrapassar os 100 quilómetros por hora.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou Portugal continental sob aviso amarelo devido à precipitação, que em alguns distritos são ou vão passar para laranja.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.