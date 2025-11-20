Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para André Ventura, as portagens representam “uma injustiça para a população que já tem de pagar impostos sobre a circulação”, sobre os combustíveis e sobre os veículos.

“Isto não é uma questão de querer tudo e de ser irresponsável. É uma questão de bom senso”, considerou, lembrando que mais de metade do que é pago em combustíveis são impostos e os portugueses ainda têm de pagar o Imposto Único de Circulação (IUC) “e com o adicional do IUC que se mantém neste Orçamento de Estado”. É altura de dar “algum sinal às pessoas com a margem orçamental que existe”, porque estas “não são propostas irresponsáveis, é o básico da justiça” relativamente aos distritos do interior.

“Lamento que PS não tenha a mesma atitude de viabilizar as nossas propostas, mas quero dizer, para evitar já o choradinho de logo à noite e de amanhã, que sim, nós vamos viabilizar a descida das portagens e vamos fazê-lo com consciência de que estamos dentro da margem orçamental”, frisou.

André Ventura rejeitou que esteja a ser populista e àqueles que dizem que “é impossível viver sem portagens” perguntou: “como é que passamos a fronteira aqui ao lado em Espanha e não há portagens ou quase não há portagens? Qual é o milagre que eles têm e que nós não temos?”.

O presidente do Chega fez votos de que o primeiro-ministro não se vitimize “mais um dia e dizer que não consegue governar assim”. “Isto é uma coisa perfeitamente razoável, perfeitamente aceitável e se os espanhóis conseguem fazê-lo, nós também temos que o conseguir”, frisou.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.