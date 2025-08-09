O Chega vai realizar uma “grande concentração nacional” a 24 de agosto, em Lisboa, contra o veto presidencial à Lei dos Estrangeiros e em defesa de “fronteiras seguras”.
O protesto, que terminará em frente ao Palácio de Belém, foi confirmado por fontes do partido de André Ventura à CNN.
O Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais cinco normas da lei aprovada pela Assembleia da República, após o Presidente da República ter enviado o diploma para apreciação.
A decisão obriga o Governo a reformular a proposta, que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do país.
A lei tinha sido aprovada com votos favoráveis de AD e Chega, mas foi vetada por Marcelo Rebelo de Sousa na sequência da decisão do Constitucional.
