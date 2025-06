Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Viabilizaremos, porque já tínhamos proposto nós próprios uma comissão de inquérito ao funcionamento do INEM”, anunciou o líder do Chega em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

André Ventura indicou que o partido será “parte ativa dessa investigação”.

O presidente do Chega defendeu também que deve ser feita uma “auditoria completa” aos serviços de saúde, considerando que essa iniciativa deve partir do Governo.

Caso o executivo não avance, André Ventura indicou que o partido proporá essa auditoria, “se necessário liderada pelo próprio parlamento”.

“Ou a Inspeção Geral de Atividades em Saúde, no Ministério da Saúde, promove um inquérito independente, uma auditoria independente completa, em articulação com o Tribunal de Contas, às estruturas da saúde na última década, ou o parlamento vai instar as entidades a fazê-lo e a pedir resultados apresentados no parlamento”, afirmou.

O líder do Chega insistiu também que a ministra da Saúde não tem condições para continuar no cargo, considerando que Ana Paula Martins “está politicamente muito fragilizada, se não morta politicamente, e isso não é desta legislatura, era já da legislatura”.

“Os casos multiplicam-se um atrás dos outros, sem que haja qualquer consequência política”, criticou.