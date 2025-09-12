Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O anúncio foi feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra em visita oficial a Berlim. O chefe de Estado sublinhou que a opção visa evitar qualquer leitura política em plena campanha eleitoral.
“É para evitar, de qualquer maneira, que em pleno período de campanha eleitoral, na ponta final da campanha, a uma semana das eleições, se possa dizer que qualquer coisa que suceda tenha a ver com a campanha eleitoral”, afirmou Marcelo.
A cerimónia terá lugar, como habitualmente, na Praça do Município, em Lisboa, e contará com a presença de representantes dos órgãos de soberania — Governo, Assembleia da República, tribunais —, bem como dos autarcas de Lisboa.
Marcelo lembrou ainda que não se trata de uma decisão inédita. Em 2019, também não houve discursos nas comemorações, uma vez que a data coincidiu com a campanha para as legislativas.
Comentários