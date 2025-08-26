Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Além destes, vários concelhos do interior norte e centro, bem como do Algarve, estão em perigo muito elevado, num cenário de risco que se mantém agravado pelo calor e pela vegetação seca.

O índice de perigo de incêndio rural definido pelo IPMA varia entre cinco níveis — reduzido, moderado, elevado, muito elevado e máximo — e resulta da conjugação de fatores como a temperatura, a humidade relativa, o vento e a precipitação registada nas últimas 24 horas.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo em todo o continente, com alguma nebulosidade matinal no litoral norte e centro. O vento deverá soprar mais intenso na faixa costeira e nas terras altas, enquanto se prevê pequena descida da temperatura máxima no interior e uma subida ligeira no sotavento algarvio.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14 graus Celsius, registados em Viana do Castelo, Bragança, Vila Real e Braga, e os 19 graus em Faro e Castelo Branco. As máximas deverão oscilar entre os 23 graus em Aveiro e os 36 graus em Castelo Branco, distrito já fustigado por incêndios nos últimos dias.