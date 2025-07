Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Para o triénio 2025-2027 foram selecionadas a Leigos para o Desenvolvimento, a Make-a-Wish e a Refood", diz a TAP em comunicado. Estas três novas entidades juntam-se aos parceiros do triénio 2024-2026, Apoiar, Orbis e Sol sem Fronteiras.

Com o programa TAP Miles&Go, os clientes da companhia aérea podem doar "milhas a entidades sociais sem fins lucrativos, que as utilizam para viagens em missões solidárias na rede de destinos da TAP".

"Estas entidades recebem, no primeiro ano da parceria, um milhão de milhas oferecidas pela TAP, mas têm ainda a oportunidade de angariar até um milhão de milhas por cada ano da parceria em doações feitas pelos Clientes do Programa TAP Miles&Go", é explicado.

"Estas milhas são convertidas em bilhetes aéreos, permitindo que os parceiros realizem missões em comunidades carenciadas. O programa TAP Donate Miles, criado em 2007, leva a ajuda onde ela é mais precisa e já apoiou mais de 60 entidades sociais, contribuindo para projetos alinhados com os objetivos de sustentabilidade da TAP", é ainda referido no comunicado.

O que fazem estas três novas entidades?

A Leigos para o Desenvolvimento é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento católica — e trabalha há quase 40 anos em países africanos de língua oficial portuguesa. "Têm como missão promover o desenvolvimento integral e integrado de pessoas e comunidades e, em 2024, apoiaram cerca de 25 mil pessoas, com 500 voluntários. As áreas de intervenção incluem o ambiente, o combate e erradicação da pobreza, a formação e desenvolvimento, beneficiando comunidades locais, em particular, jovens e mulheres".

A Fundação Make-a-Wish realiza "desejos que transformam vidas, apoiando crianças e jovens dos três aos 17 anos, que enfrentam doenças graves, progressivas ou degenerativas. Com o apoio generoso de voluntários, parceiros, doadores, profissionais de saúde e comunidades escolares, tornam possível o impossível e criam experiências únicas, totalmente personalizadas, que se transformam em momentos de felicidade e que ficam para sempre na memória de quem os vive".

A Associação Refood 4 Good é uma "IPSS focada em transformar o desperdício alimentar em nutrição. Com oito mil voluntários em 70 comunidades em Portugal continental, a Refood resgata mais de três milhões de refeições por ano, evitando 1500 toneladas de bio resíduos e alimentando diariamente oito mil beneficiários. Tem agora a ambição de chegar à Madeira e aos Açores, mas também a de levar os ‘Pioneiros Refood’ aos EUA, Brasil e Angola".