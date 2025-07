Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pelas suas próprias palavras e acompanhada por um jornal New York Daily News, Betty Grafstein surge num vídeo partilhado esta segunda-feira no Instagram de David Motta, amigo próximo do casal.

A joalheira de 96 anos deixa, através desse vídeo, um “pequeno comunicado a José Castelo Branco”. “[Ele] Diz que não estou muito bem, que sou incoerente, que ninguém me vem ver e que estou completamente fora de mim. Certamente não é verdade”, assegura a britânica, que no ano passado esteve internada devido a um alegado episódio de violência doméstica por parte do marido, José Castelo Branco.

“Tenho muitos, muitos amigos que me vêm ver. Muita gente que conheço tem me defendido e não sei porque é que fiquei tanto tempo com o José, quando ele me deu murros na cabeça tantas vezes”, garante ainda, e diz: “Fui uma tola, não fui esperta. Tive medo, fiquei presa numa armadilha, infelizmente.”

Com o vídeo, David Motta continua o comunicado e diz que lhe foi “solicitado — ainda que, cumpre dizê-lo, fortemente desaconselhado por muitos — que tornasse público” o vídeo. Refere que o pedido chegou “de um grupo restrito, mas profundamente leal e atento, composto por amigos próximos e familiares da Betty”.

David Motta, diretor criativo, explica que decidiu partilhar o vídeo para defender que o caso de violência doméstica entre Castelo Branco e Betty Grafstein seja “encarado com a mesma gravidade e respeito que qualquer outro”. Motta lembra também que é “amigo íntimo e próximo da Betty e do José” há “mais de duas décadas”.

Deixa ainda uma mensagem a José Castelo Branco, a quem deseja que “consiga recompor a sua vida com dignidade e verdade, respeitando a vontade da mulher que tanto afirma amar — permitindo-lhe permanecer na tranquilidade, no sossego e na paz dos cuidados em que até agora esteve protegida”. Motta afirma que igualmente que “amar, no seu sentido mais pleno, é saber também quando é tempo de recuar”.

O testemunho de Betty surge dia após uma publicação de Castelo Branco nas redes sociais em que mostrou fotografias do tempo em que estiveram juntos enquanto casal.

Recorde-se que José Castelo Branco foi detido pela GNR a 7 de maio do ano passado três semanas depois de Betty dar entrada no Hospital CUF Cascais e ter acusado o marido de violência doméstica.

O caso foi para tribunal e o ‘socialite’ ficou impedido de contactar com a vítima e de permanecer na mesma residência que Betty viesse a viver depois de ter alta hospitalar. Até ao momento, José Castelo tem negado todas as acusações de que é alvo.

A acusação do Ministério Público contra José Castelo Branco pelo crime de violência doméstica foi deduzida a 4 de novembro e este enfrenta uma pena que pode ir de dois a cinco anos de prisão.

Recorde-se que Betty Grafstein deu entrada no hospital a 20 de abril de 2024, na sequência de uma queda. A joalheira teve alta algumas semanas depois e foi levada para Nova Iorque pelo único filho, Roger Grafstein. Está agora a viver numa unidade de cuidados médicos desde que voltou aos EUA.