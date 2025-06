Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Estes ‘astronautas’ fazem parte do grupo de nove estudantes europeus que está a participar, até sexta-feira, na primeira missão espacial análoga a Marte em Portugal, no Observatório do Lago Alqueva, em Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora.

A missão EXPLORE 1 é também a primeira do projeto europeu EXPLORE, que pretende “levar o futuro da exploração espacial às salas de aula e inspirar uma nova geração a seguir carreiras em ciência e engenharia”, disseram os promotores.

Com financiamento do programa Erasmus+, a primeira missão do projeto arrancou na segunda-feira, com a participação de nove alunos do ensino secundário, três de cada país participante (Áustria, Grécia e Portugal).

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

“A ideia da missão é que os jovens sejam astronautas por uma semana e todos vão ter a oportunidade de passar pelo menos um dia no habitat, que é uma simulação do ambiente espacial”, realçou hoje à agência Lusa Gustavo Rojas, coordenador de projetos do NUCLIO.

A Organização Não-Governamental (ONG) Núcleo Interativo de Astronomia e Inovação em Educação (NUCLIO) e o Observatório do Lago Alqueva são as entidades portuguesas parceiras do projeto EXPLORE, coordenado pelo Fórum Espacial Austríaco.

Por estes dias, conta Gustavo Rojas, os participantes têm a missão de “recolher amostras do solo para fazerem experiências de microbiologia”, como se estivessem no planeta Marte, “para ver se detetam microrganismos”, ou seja, indícios de vida.

Exercícios no espaço

“Outro exercício que estão a fazer é tentar encontrar vestígios de micrometeoritos, porque sabemos que os meteoritos podem ser encontrados na Terra, mas também podem ser encontrados em Marte”, adiantou.

Para a realização destas operações, os alunos equipam-se a rigor, com fatos de astronauta, e têm à sua disposição um pequeno ‘rover’, designação dada a um veículo de exploração espacial, que pode ser operado à distância para a recolha das amostras.

“São coisas muito parecidas com aquilo que um astronauta que algum dia for a Marte vai fazer. Claro que numa escala de complexidade reduzida, mas que já dá a ideia de como uma exploração espacial será feita no futuro”, assinalou.

O coordenador de projetos do NUCLIO realçou ainda que os fatos de astronauta usados nas simulações pelos alunos, em comparação com os utilizados no espaço, só não têm pressurização e oxigénio.

Mas a roupa está equipada com sistema de comunicação, câmara e sensores que registam a qualidade do ar ou o batimento cardíaco de quem a veste.

“É uma versão mais simplificada, mas que contém os elementos essenciais do fato espacial de um astronauta”, sublinhou.

Alguns dos participantes dividem-se pela ‘estação espacial’, localizada no Observatório do Lago Alqueva, enquanto outros são ‘astronautas’ e exploram áreas próximas.

“Cada um tem um papel muito específico dentro da missão”, destacou Rojas. Existem por exemplo responsáveis designados para diretor de voo e para chefiar as comunicações e as operações de segurança, entre outros cargos.

Os três participantes portugueses são alunos das escolas secundárias Frei Gonçalo de Azevedo e Professor Agostinho da Silva, ambas no distrito de Lisboa, e de Paredes, no distrito do Porto.

Lançado em 2023 e com a duração de três anos, o EXPLORE, que tem também como entidades parceiras a escola Ellinogermaniki Agogi, na Grécia, e a organização internacional Comité de Investigação Espacial, tem uma segunda missão prevista para 2026.