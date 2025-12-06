Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Casas de residentes da Amadora têm sido indevidamente indicadas como moradas de imigrantes, num esquema de fraude denunciado pelo presidente da Junta de Freguesia da Venteira, João Pica. Segundo o autarca, pessoas eram pagas para atestar residências que não correspondiam à realidade, com algumas habitações a serem registadas como morada de dezenas de pessoas.

O caso veio à luz no primeiro mês de mandato de João Pica, quando este foi abordado à porta da junta para assinar um atestado de residência a troco de 60 a 70 euros.

“Alguém chega-se a mim e pergunta se podia servir de testemunha para um atestado. Disseram-me que pagariam 60 ou 70 euros”, relatou o presidente da junta.

O esquema envolvia recrutar moradores da Venteira dispostos a mentir, afirmando que imigrantes residiam nas suas casas, mesmo quando essas pessoas viviam em lojas ou outros espaços não habitáveis. Há registos de habitações indicadas como morada de mais de 100 pessoas em pouco tempo. Em alguns casos, os pagamentos eram feitos dentro da própria junta, apesar da intervenção de funcionários que alertavam para a irregularidade.

Proprietários lesados só tomavam conhecimento quando cartas ou notificações chegavam às suas residências. Uma moradora relatou que descobriu que a sua morada estava a ser usada por terceiros ao receber correspondência da Via Verde em nome de pessoas que nunca haviam residido na sua casa. Ela optou por não apresentar queixa, descrevendo a situação como frustrante e preocupante para a sua segurança.

Para tentar travar este esquema, a junta passou a exigir comprovativos adicionais, como contrato de arrendamento registado e prova de morada original, além de limitar a possibilidade de testemunho a uma única pessoa, salvo em casos de comprovada idoneidade.

“Isso permitiu-nos afastar todas aquelas pessoas que faziam tráfico aqui em frente das nossas instalações”, explicou João Pica.

O autarca revelou que, só no primeiro mês de mandato, identificou dezenas de casos de moradores lesados, mas acredita que centenas de situações irregulares existem no concelho.