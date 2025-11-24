Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O DOGE tinha sido concebido como uma iniciativa de alto nível, destinada a racionalizar agências federais, cortar orçamentos e redirecionar atividades para prioridades da administração Trump. A agência ganhou atenção pública através de ações dramáticas, incluindo uma intervenção de Elon Musk na conferência CPAC em fevereiro de 2025, em que segurou uma motosserra para simbolizar o “corte da burocracia”. Musk, que inicialmente liderou o DOGE, promovia regularmente o trabalho da entidade na plataforma X, alegando cortes de despesas na ordem de dezenas de milhares de milhões de dólares, embora estes números fossem difíceis de verificar de forma independente, segundo o The Independent.

Vários elementos-chave do DOGE assumiram funções noutras áreas da administração. Joe Gebbia, cofundador da Airbnb, passou a liderar o National Design Studio, um organismo criado para melhorar a apresentação visual dos sites governamentais; Edward Coristine, conhecido como “Big Balls” na X, promovia o recrutamento para o DOGE; Amy Gleason, administradora interina, tornou-se conselheira do secretário da Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy; Zachary Terrell passou a director de tecnologia no HHS; Rachel Riley assumiu a chefia do Office of Naval Research; e Jeremy Lewin, que ajudou a desmantelar a USAID, passou a supervisionar a assistência externa no Departamento de Estado. Scott Langmack foi encarregado de desenvolver aplicações de inteligência artificial para analisar e reduzir regulamentos no Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

O encerramento do DOGE foi gradual, com a administração Trump a referir-se à entidade no passado, apesar de um decreto presidencial ter previsto a sua existência até julho de 2026. Alguns Estados liderados por republicanos, como Idaho e Florida, estão a criar organismos locais semelhantes. A paralisação generalizada de contratações no governo, outra marca do DOGE, também terminou, e não existem agora metas de redução de funcionários.

Apesar do fim do DOGE, os esforços para cortar regulamentos continuam, com sistemas de inteligência artificial a ser desenvolvidos para identificar regras a eliminar, refletindo a visão inicial da entidade de racionalização da burocracia federal. Elon Musk, por seu lado, manteve presença em círculos de Washington e participou recentemente num jantar na Casa Branca com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman.

