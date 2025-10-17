Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Sky News, o rei e a rainha Camila estarão presentes num serviço ecuménico especial na Capela Sistina, no Vaticano, na próxima semana, durante uma visita de Estado à Santa Sé que acontece nos dias 22 e 23 de outubro. O encontro marca também a primeira oração conjunta entre um monarca britânico e um pontífice desde a Reforma de 1534, quando Henrique VIII rompeu com Roma e se declarou chefe da Igreja de Inglaterra.

Durante a visita, o monarca será ainda distinguido com o título honorífico de “Royal Confrater” da Abadia de São Paulo Fora dos Muros, uma das quatro basílicas papais de Roma, num gesto simbólico de reconciliação histórica entre as duas tradições cristãs. O título foi aprovado pelo Papa Leão XIV, que autorizou a criação de um assento especial decorado com as armas reais britânicas, a ser usado por Carlos III durante a cerimónia e reservado futuramente aos seus sucessores.

“O título de Royal Confrater, embora não imponha deveres nem altere a posição constitucional do monarca como chefe supremo da Igreja de Inglaterra, é um tributo ao seu trabalho de décadas em favor do diálogo inter-religioso e da união entre crenças”, afirmou um porta-voz da Igreja de Inglaterra, citado pela Sky News.

A cerimónia terá como tema “Cuidar da Criação” (Care for Creation), refletindo o compromisso partilhado entre o rei e o Papa com a proteção do ambiente e a promoção da sustentabilidade.

O evento ocorre durante o Ano Jubilar de 2025 da Igreja Católica, sob o lema “Peregrinos da Esperança”, e visa reforçar os laços diplomáticos e espirituais entre o Reino Unido e o Vaticano.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico destacou que “num tempo de instabilidade e conflito, a relação do Reino Unido com a Santa Sé é mais importante do que nunca”, sublinhando que a visita “fortalecerá a cooperação em prol da paz, da dignidade humana e do combate às alterações climáticas”.

A Sky News recorda que Isabel II foi a primeira monarca britânica, desde a Reforma, a visitar oficialmente o Vaticano, em 1961, e que Carlos III e Camila já haviam reunido com o falecido Papa Francisco, em abril deste ano, antes da eleição do atual pontífice.

