O rei Carlos III foi interpelado e vaiado esta segunda-feira durante uma visita à Catedral de Lichfield, no Reino Unido, depois de um manifestante questionar publicamente o monarca sobre o envolvimento do irmão, o príncipe André, com o financiador e abusador sexual condenado Jeffrey Epstein.
Carlos III é vaiado durante visita a catedral devido a ligação do príncipe André a Jeffrey Epstein
27 out 2025 18:56
-
- MadreMedia · Desporto · 22 out 2025 22:09
Sporting consegue reviravolta e vence Marselha para a Champions League
Comentários