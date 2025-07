Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Desde 2016, o município tem vindo a apoiar jovens universitários, reforçando a sua política de incentivo à formação académica. Este apoio assume particular importância num contexto económico difícil, marcado pelo aumento do custo de vida, com especial incidência nos preços da habitação, alimentação, energia e outras necessidades básicas, que resulta, inevitavelmente, no aumento do número de desistências.

Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, em comunicado, esta medida é “sobretudo um incentivo ao estudo”, realçando a importância da formação para o progresso individual e coletivo. O autarca sublinha ainda que o crescente número de candidatos confirma a pertinência deste apoio municipal, que visa colmatar lacunas deixadas pelos apoios sociais estatais, muitas vezes inacessíveis a famílias com rendimentos mais baixos.

A atribuição das bolsas é feita com base no princípio da solidariedade e considera o rendimento familiar per capita, dando prioridade às famílias com menores recursos e contemplando também situações de maior vulnerabilidade, como famílias numerosas.

Cada bolsa terá o valor individual de 750 euros e será atribuída a todos os candidatos admitidos, refletindo o esforço da autarquia para não deixar nenhum jovem excluído por motivos económicos.

Para se candidatarem, os estudantes devem cumprir vários requisitos, entre os quais:

Residir em Valongo há mais de dois anos,

Ter até 30 anos de idade,

Estar matriculados em licenciatura ou mestrado no ensino superior nacional,

Apresentar aproveitamento escolar,

Não beneficiar de outras bolsas por carência económica,

Ser leitores registados nas bibliotecas municipais e

Submeter a candidatura na plataforma oficial do município.

As bolsas de estudo são atribuídas anualmente, através de concurso, e visam proporcionar melhores condições para a formação académica dos jovens do concelho, contribuindo para uma sociedade mais justa e qualificada.