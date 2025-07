Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A primeira sessão, intitulada “Como escolher o Curso e a Faculdade?”, realiza-se nos dias 2 e 15 de julho, das 18h00 às 19h00. Neste encontro, os formadores Miguel Gonçalves, Carlos Gomes e Ricardo Rua — partners na Magma — irão orientar os alunos sobre como tomar decisões conscientes e informadas relativamente à escolha do curso e da instituição de ensino superior, analisando critérios e elementos diferenciadores.

Segue-se a sessão “Como gerir o teu dinheiro na Faculdade?”, agendada para os dias 3 e 16 de julho, também das 18h00 às 19h00. A formadora Margarida Simões vai ajudar os participantes a organizarem as suas finanças pessoais, através de ferramentas simples e exemplos práticos do quotidiano, explorando temas como as principais despesas, diagnóstico financeiro, elaboração de um orçamento mensal e controlo de gastos.

Por fim, a sessão “Entraste na Faculdade, e agora?” terá lugar nos dias 1 e 2 de setembro, entre as 18h00 e as 19h00. Nesta formação, Miguel Gonçalves, Carlos Gomes e Ricardo Rua irão preparar os alunos para os desafios e oportunidades do ensino superior, abordando questões como associações e núcleos académicos, criação de redes de contactos, diferenças entre aulas e estudo autónomo, e escolhas importantes como cadeiras opcionais, programas Erasmus ou estágios.

“Na Magma Studio, acreditamos que a preparação é a chave para o sucesso académico e pessoal. As nossas sessões são desenhadas para fornecer aos alunos as ferramentas e o conhecimento necessários para tomarem decisões informadas e gerirem eficazmente a sua vida universitária. Queremos que cada estudante entre na faculdade com confiança, e esteja pronto para aproveitar todas as oportunidades que surgirem”, afirmou Miguel Gonçalves, CEO da Magma Studio.

As sessões destinam-se a apoiar os jovens na fase de transição mais decisiva das suas vidas académicas, ajudando-os a construir bases sólidas para um percurso universitário de sucesso. As inscrições podem ser feitas aqui.